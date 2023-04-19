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Уровень знаний казахстанских школьников отстает от показателей ОЭСР

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 10:31
Уровень знаний казахстанских школьников отстает от показателей ОЭСР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов доложил об уровне обеспеченности школьников ученическими местами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущие темпы ввода новых школ не успевают за демографическими и миграционными процессами, особенно в крупных городах. Так, дефицит ученических мет составляет 270 тысяч, количество трехсменных школ - 143, аварийных - 52, имеется свыше 300 саманных и деревянных школ», - сказал Алтай Кульгинов на совещании по вопросам социально-экономического развития страны с участием Главы государства.

Как отметил вице-премьер, результаты международных исследований показывают, что уровень знаний казахстанских школьников отстают от среднего показателя стран ОЭСР.

«Все еще существует разрыв качества знаний между городом и селом. По качеству знаний Мангистауская, Атырауская, Кызылординская, Туркестанская и Алматинская области показывают низкие показатели по сравнению с республиканскими показателями», - добавил А. Кульгинов.


Премьер-министр РК   Образование   школа  
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