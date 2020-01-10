Уровень жизни сельчан улучшается в Актюбинской области - депутат Сената
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с рабочей поездкой находится группа депутатов Сената Парламента РК. В ходе поездки они дали высокую оценку развитию социальной сферы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В частности, с рабочей поездкой в области находятся депутаты Сената Парламента РК Марат Тагимов, Мухтар Джумагазиев и депутаты Мажилиса Парламента РК Глеб Щегельский, Асылбек Смагулов, Куралай Карекен, Дания Еспаева, Сергей Симонов.
Сегодня аким области Ондасын Уразалин встретился с сенаторами и мажилисменами. Депутаты поблагодарили главу региона за содействие в организации их рабочей поездки, в рамках которой они смогли встретиться с жителями отдаленных сел Алгинского, Мартукского и Кобдинского районов.
«Мы посетили самые отдаленные населенные пункты, ознакомились с ситуацией. Уровень жизни сельчан улучшается. Результаты проведенной работы в регионе радуют», - сказал депутат Сената Марат Тагимов.
Аким области поделился планами, заверив, что вопросы газификации, водоснабжения, обеспечения населенных пунктов высокоскоростным Интернетом остаются приоритетными и будут решаться в первую очередь.
«После визита Главы государства в наш регион приняты эффективные меры по решению социальных проблем», - сказал Ондасын Уразалин.
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