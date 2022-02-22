+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков повысило МЧС РК

22 Февраля 2022 10:05
Поделиться:
Уровень защищенности 158 населенных пунктов от паводков повысило МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр по ЧС Юрий Ильин рассказал о реализации поручений Правительства касательно повышения уровня защищенности населенных пунктов от паводков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана - ДЧС

«В 2017 году по поручению Правительства разработана Дорожная карта по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы, в рамках которой реализовано 402 мероприятия на сумму 41,9 млрд тенге. В целях дальнейшей реализации поручения разработана Дорожная карта противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

По его словам, в 2021 году завершена реализация 37 мероприятий. На их реализацию было затрачено более 2 миллиардов тенге.

«В рамках программ развития территорий и областных планов работ по подготовке к паводковому периоду 2022 года за счет республиканского и местных бюджетов акиматами совместно с территориальными подразделениями министерства реализовано 148 мероприятий, предусматривающих защиту паводкоопасных населенных пунктов. Это позволило в прошлом году повысить уровень защищенности 158 населенных пунктов», – заключил министр.

Напомним, угроза подтопления сохраняется для 285 населенных пунктов Казахстана.

Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Безопасность   #Паводок   #МЧС   #ДЧС   #Дорожная карта  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Рассматриваются пути возможной эвакуации казахстанцев из Украины - Мухтар Тлеуберди
Здание СТО обрушилось из-за хлопка газовоздушной смеси в Актобе
Учения «Коктем-2022» пройдут в Казахстане в начале марта
Сход лавин возможен в горах Восточного Казахстана - ДЧС
Популярное
1 18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
2 Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
3 Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
4 Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
5 Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
6 Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Читайте также
Количество бесхозных гидротехнических сооружений увеличивается в Казахстане
Срочно начать ремонт гидротехнических сооружений поручил Премьер-Министр РК
18-летнего солдата сбросили с моста во время январских событий – Генпрокуратура
Глава государства не имеет счетов в швейцарском банке – Берик Уали
Беременная женщина участвовала в ограблении оружейного магазина в Алматы
Орудовавших во время беспорядков мародеров начали судить в Алматы
Отец сгоревших в машине детей скончался в больнице в Актюбинской области
Назначен новый заместитель акима Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив