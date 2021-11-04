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    09:34, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Уровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение уровня занятости инфекционных коек до 33% отмечают в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 33%, реанимационных с 45 до 27%. В резерве имеется более 30 тысяч коек», - сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании Правительства.

    «Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 2 раза», - отметил Марат Шоранов.

    Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась в стране.

    По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость в Казахстане снизилась в 2,8 раза, а летальность в 4,1 раза.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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