Уровень занятости инфекционных и реанимационных коек снизился в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снижение уровня занятости инфекционных коек до 33% отмечают в Казахстане. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости инфекционных коек с 56 до 33%, реанимационных с 45 до 27%. В резерве имеется более 30 тысяч коек», - сказал первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов на заседании Правительства.

«Отмечается положительная динамика по уменьшению количества продолжающих лечение, за последние три месяца количество больных снизилось в 2 раза», - отметил Марат Шоранов.

Ранее сообщалось, что за последние две недели заболеваемость коронавирусом среди школьников снизилась в стране.

По данным Минздрава, за последние два месяца заболеваемость в Казахстане снизилась в 2,8 раза, а летальность в 4,1 раза.