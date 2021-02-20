Уровень загрязнения воздуха в Алматы остается повышенным

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Синоптики рассказали о высоком уровне загрязнения воздуха в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наблюдение за состоянием качества атмосферного воздуха города Алматы ведутся на 16 постах РГП «Казгидромет».

«В целом по городу определяется до 11 показателей - взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, фенол, оксид азота, озон, бензпирен», - рассказали синоптики.

В 2019 году загрязнение атмосферного воздуха города Алматы оценивалось как высокого уровня, с индексом (ИЗА) равным 8. Основное загрязнение было зафиксировано за счет диоксида азота в районе проспекта Райымбек батыра- угол Наурызбай батыра.

По мониторингу Казгидромет, в 2020 году качество воздуха города оценивалось как высокого уровня загрязнения.

«Индекс (ИЗА) загрязнения равен 7. Основное загрязнение было зафиксировано за счет взвешенных частиц РМ2,5 (микрочастицы пыли) в районах улицы Б. Момышулы и Казахского национального университета имени аль-Фараби. Также в прошлом году во время карантина, в связи с сокращением количества автотранспорта в городе, наблюдалось снижение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Однако, с постепенным восстановлением дорожного движения, фоновое загрязнение сравнилось с предыдущими годами. В целом за 2020 год уровень загрязнения атмосферного воздуха остается высоким», - добавили в Казгидромет.



