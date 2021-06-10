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Уровень заболеваемости КВИ за неделю снизился на 30% - Аскар Мамин

Автор:  
Серик Сабеков
10 Июня 2021, 09:32
Уровень заболеваемости КВИ за неделю снизился на 30% - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Казахстане улучшилась. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правиительства, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшилась. Уровень заболеваемости идет на спад, за неделю снизился на 30%», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

Глава Кабмина отметил, что в целом уже 10 регионов, то есть большинство, находятся в «зеленой зоне», 6 регионов - в «желтой зоне».

«Вакцинация населения и противоэпидемические меры дают результаты. Казахстан вошел в «зеленую зону». На сегодня вакцинировано более 2,4 млн. человек первым компонентом, вторым компонентом привито более 1,3 млн человек», - добавил Аскар Мамин.


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