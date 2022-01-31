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Уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Алматинской области

31 Января 2022 14:43
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Уровень заболеваемости коронавирусом снизился в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Темп прироста коронавирусной инфекции по Алматинской области при сравнении последних двух недель снизился с 0,7% до 0,6%. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ДСЭК области, на 31 января 2022 года в Алматинской области зарегистрировано 65 408 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 49 639 случая.

«Показатель заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения составил - 3000,5. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель снизился с 0,7% до 0,6%. За последние сутки зарегистрировано 305 случаев КВИ, темп прироста - 0,5%, из них 257 симптомных и 48 бессимптомных случаев. Из 305 случаев КВИ дети до 14 лет 96, 37 случаев среди школьников, 3 случая среди студентов и 3 случая среди учителей», - сообщили в ведомстве.

На 31 января количество получивших первую дозу вакцины достигло 934 920 человек, что составляет 78%, второй компонент получили 863 612 граждан, или 72% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

В области ведутся работы по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Количество вакцинированного населения составляет 75 854 человек, в том числе 61 583 подростков, 3301 беременных и 10 970 женщин в период лактации.

Кроме этого, в регионе 143 593 человек прошли курс ревакцинации.

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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Гульзат Сахова

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