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    10:44, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Уровень заболеваемости коронавирусом снижается в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Темп прироста коронавируса по Алматинской области за последние две недели снизился. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ДСЭК области, с марта 2020 года по 25 октября 2021 года в Алматинской области зарегистрировано 54 759 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 40 610.

    Показатель заболеваемости КВИ на 100 тыс. населения составил- 2561,9.

    «Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,3% до 0,2 %. За последние сутки зарегистрировано 137 случаев КВИ, темп прироста - 0,3%, из них 115 симптомных и 22 бессимптомных случаев. Из 137 выявленных случаев КВИ дети до 14 лет 22, 12 случаев среди школьников и один случай среди студентов», - отметили в ведомстве.

    За период с 1 сентября по 25 октября 2021 года по Алматинской области зарегистрировано 1578 случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди школьников, из них 215 зарегистрированы во время летних каникул, 1332 - во время офлайн-обучения, 31 - среди учеников, которые обучались онлайн. На данный момент в Алматинской области из 158 классов переведен на дистанционный формат обучения 3381 ученик.

    С начала года в Алматинскую область поступило 905 020 доз первого компонента вакцины. Из второго компонента вакцины получено 895 150 доз.

    На 25 октября первым компонентом вакцины привито 798 713 (67%) человек, обе компонента получили 719 777 (60%) жителей области.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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