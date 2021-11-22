РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:06, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал

    None
    None
    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал. Об этом сообщил начальник по ЧС Жамбылский района, подполковник гражданской защиты Айбек Жанаев.

    «На 7:30 минут 22 ноября в Жамбылском районе вблизи села Мынбаево уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал, вода протекает через проран шириной 4 метра, объем уходящей воды составляет 5-6 кубометров. Также идет перелив через областную дорогу 5 сантиметров в глубину и 30 метров в ширину.

    Жертв и пострадавших нет, угрозы строениям нет. Обстановка стабильная, вода спала, протекает спокойно», - отметил Айбек Жанаев.

    Как сообщалось, 21 ноября 2021 года в 23:13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища



    Теги:
    МЧС Происшествия, ЧС Главная Алматинская область Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!