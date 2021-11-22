АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал. Об этом сообщил начальник по ЧС Жамбылский района, подполковник гражданской защиты Айбек Жанаев.

«На 7:30 минут 22 ноября в Жамбылском районе вблизи села Мынбаево уровень вытекающей воды из Книжевского водохранилища спал, вода протекает через проран шириной 4 метра, объем уходящей воды составляет 5-6 кубометров. Также идет перелив через областную дорогу 5 сантиметров в глубину и 30 метров в ширину.

Жертв и пострадавших нет, угрозы строениям нет. Обстановка стабильная, вода спала, протекает спокойно», - отметил Айбек Жанаев.

Как сообщалось, 21 ноября 2021 года в 23:13 в ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что вблизи села Мынбаево Жамбылского района Алматинской области произошел проран тела плотины Книжевского водохранилища



