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Уровень воды в Сырдарье приближается к критической отметке близ Жосалы

13 Января 2020 11:55
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Уровень воды в Сырдарье приближается к критической отметке близ Жосалы

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ледовыми процессами в створе гидрологического поста река Сырдария – гидрологический пункт Жосалы уровень воды приближается к критической отметке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Фактический уровень на 08:00 составил 670 см (98% от опасной отметки).

Опасная отметка: 680 см.

Критическая отметка:720 см.


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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия, Погода,
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