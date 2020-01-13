Уровень воды в Сырдарье приближается к критической отметке близ Жосалы

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ледовыми процессами в створе гидрологического поста река Сырдария – гидрологический пункт Жосалы уровень воды приближается к критической отметке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фактический уровень на 08:00 составил 670 см (98% от опасной отметки).

Опасная отметка: 680 см.

Критическая отметка:720 см.