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Уровень воды в Сырдарье близ Казалы приближается к опасной отметке

12 Декабря 2019 16:35
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Уровень воды в Сырдарье близ Казалы приближается к опасной отметке

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту р. Сырдария – город Казалы (Кызылординская область) уровень воды поднялся на +29 см с 8 часов утра и приближается к опасной отметке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Фактический уровень на 14:00 ч составил 612 см; опасная отметка: 640 см (выход воды на пойму): критическая отметка: 743 см (угроза подтопления населенного пункта).

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

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Ключевые слова: Кызылординская область, Происшествия,
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