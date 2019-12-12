Уровень воды в Сырдарье близ Казалы приближается к опасной отметке

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ледовыми явлениями на гидрологическом посту р. Сырдария – город Казалы (Кызылординская область) уровень воды поднялся на +29 см с 8 часов утра и приближается к опасной отметке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Фактический уровень на 14:00 ч составил 612 см; опасная отметка: 640 см (выход воды на пойму): критическая отметка: 743 см (угроза подтопления населенного пункта).

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.