Уровень воды в Иртыше снижается

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее уровень воды в Иртыше постепенно снижается, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.

В управлении по ЧС отметили, что накануне вечером из-за подтопления придворовой территории двухквартирного дома на острове Бейбітшілік были эвакуированы две семьи. Одна из них была размещена в гостинице, а вторая - у родственников. На данный момент одна из эвакуированных семей уже вернулась домой, так как вода в реке стала снижаться.

По информации УЧС, уровень воды снизился на 35 сантиметров и сейчас составляет 452 сантиметра.





В УЧС добавили, что, несмотря на спад воды, сотрудники работают в той же повышенной готовности. Сегодня был совершен очередной облет реки на вертолете. По данному мониторингу, стало известно, что проводить взрывные работы на Иртыше не целесообразно.

«На сегодня проводится мониторинг состояния уровня воды в реке Иртыш. Проводится объезд по берегу с выставлением постов наблюдения для круглосуточного мониторинга уровня воды. Вся работа проводится совместно с местными исполнительными органами», - подытожили в УЧС.





Напомним, в минувший понедельник акима города Семея Ермак Салимов провел брифинг, где сообщил журналистам, что уровень воды в Иртыше резко поднялся до 478 сантиметров. Причиной повышения стало образование ледостава (зажор). При этом градоначальник отметил, что ситуация не критическая и все под контролем.



