Уровень воды повысился в Аральском море

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Уровень Аральского моря поднялся до 48 см, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

Как сообщил и. о. руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнулла Казтоганов, до сих пор объем воды, собранной в Северном Аральском море, снижался с 27 млрд кубометров до 18,5 млрд кубометров, а уровень воды до 40,42 мБС (метр Балтийской системы). С октября 2022 года по сегодняшний день уровень воды в море повысился до 40,90 мБС, или 48 см, а объем собранной воды составил 19,7 млрд кубометров.

При этом, если в прошлом году объем поступившей в Аральское море воды составил 816 миллионов кубометров, то уже за 2 месяца текущего года поступило 803 млн кубометров.