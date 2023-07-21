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Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Июля 2023, 22:21
Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области Фото: пресс-служба ДЧС Алматинской области

ТАЛГАР. КАЗИНФОРМ - Уровень воды поднялся в реке Левый Талгар в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

По данным гидропоста «Большая поляна», по реке Талгар из-за обильных осадков в горной местности произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар 18 куб.м.с. Уровень воды в реке Талгар - 23,5 м.куб.сек. Критический уровень поднятия воды 40 м. куб.сек). Пропускная способность гидротехнического сооружения Плотина Талгар - 70,5 м.куб.сек.

Вода проходит в транзитном режиме, выставлены дополнительные посты наблюдения, отдыхающие выше гидротехнического сооружения эвакуированы.
Ситуация на постоянном контроле местных исполнительных органов, ДЧС области, Казселезащиты.


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