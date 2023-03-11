Уровень воды поднялся в реке Деркул в ЗКО: затоплено несколько объектов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В зоне возможного подтопления находятся два населенных пункта Таскалинского района и восемь населенных пунктов в районе Байтерек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

По данным РГП «Казгидромет», на гидропосту «Деркул - Таскала» в селе Таскала Таскалинского района, по состоянию на утро 11 марта, уровень воды в реке Деркул составляет 544 см. За сутки произошло увеличение уровня воды на 158 см. На реке Чижа-2 в поселке Чижа-2 уровень воды составляет 799 см.

«На местах организовано дежурство из числа представителей акиматов и ДЧС. На регулярной основе проводится мониторинг водоемов. Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС области под руководством заместителя акима области Балтаева Е.Т. Комиссия приняла решение о выдвижении из областного центра подразделений ДЧС.

На случай осложнения ситуации спасательные подразделения и техника доставлены в поселок Таскала Таскалинского района и в поселок Зеленое (рядом с поселком Чижа-2) района Байтерек ДЧС. Население оповестили», - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.

В ведомстве также добавили, что планируется проведение облета территории Таскалинского района и района Байтерек на вертолете «Казавиаспас».

«Температура воздуха по области от 2 до 8 градусов тепла днем, ночью 0 до – 5 мороза. Толщина льда на реке Деркул – 90 см. Промерзание почвы составляет 115 см, что создает риски для впитывания землей талых вод при скоротечном таянии», - пояснили в пресс-службе министерства.





На данный момент зарегистрировано 10 фактов подтопления подвальных помещений различных объектов. 13 фактов подтопления придомовых территории частных домов Уральска. Жертв и пострадавших нет, отгон скота не осуществлялся.

Напомним, с 28 февраля на базе ДЧС ЗКО создан областной оперативный противопаводковый штаб, с 9 марта штаб переведен на круглосуточный режим работы. Вывезено 6573 м³снега за сутки. Всего вывезено 315015 м³ снега.

Откачано талой воды 33141 м³ (работы ведутся в Уральске - 2345 м³, Акжаикском районе – 12000 м³, районе Байтерек – 3737 м³, Таскалинском районе - 1100 м³, Бурлинском районе – 7130м³, Жангалинском районе - 1799 м³, Теректинском районе – 3220 м³, Каратобинский районе – 160, Чингирлауский районе - 670, Сырымском районе – 980 м³). Всего откачано – 80213,6 м³ воды.

В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано:

− 1142 человека;

− 362 единицы техники;

− 138 единиц мотопомп;

− 178 единиц водооткачивающей техники.

Уложены 25 мешкотар и заготовлены 1500 мешкотар для предотвращения угрозы подтопления талыми водами жилых домов.

Среди населения распространяются памятки. Раздали за сутки 7649 информационных памяток.