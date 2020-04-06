Уровень воды поднимается на всех водных объектах в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Сергеевском водохранилище в Северо-Казахстанской области перелив воды через гребень плотины достиг 90 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным гидрологического бюллетеня филиала РГП «Казгидромет», уровень воды на Сергеевском водохранилище составляет 890 см. Изменение за сутки – плюс 20 см. Ежесекундный сброс воды – 453 кубических метра.

На Петропавловском водохранилище уровень воды составляет 707 см. За сутки прибавилось 4 см.

«На водных объектах области наблюдается разрушение ледового покрова. Подъем уровня воды – на всех наблюдаемых водных объектах. Затор льда отмечается на реках Бабыкбурлык и Аканбурлык, возле сел Гусаковка и Ковыльное», - сообщили в филиале РГП «Казгидромет».