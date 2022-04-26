Уровень воды поднимается на Сергеевском водохранилище в СКО
По данным североказахстанского «Казгидромета», уровень воды сейчас на Сергеевском водохранилище составляет 846 см, объем – 748 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины уже - 46 см. Скорость сброса воды возросла до 167 кубометров в секунду.
По сравнению с прошлым годом, высота перелива небольшая. В 2021-м году 18-го апреля перелив через гребень плотины достигал 149 см. В 2017-м году, когда регион переживал сильнейший паводок за последние десятилетия, перелив и вовсе был 335 см.
В целом по реке Есиль за сутки подъем воды на разных гидропостах составил от 3 до 52 см. У Петропавловска, по нижнему бьефу плотины, вода поднялась на 40 см. Выше гидропоста расположена дамба, скорость сброса воды на которой влияет на уровень вниз по течению.
На трансграничном посту в селе Долматово вода ушла на 52 см.
На озере Большой Тарангул на протяжении нескольких дней уровень воды не меняется.