Уровень воды поднимается на Сергеевском водохранилище в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты филиала РГП «Казгидромет» фиксируют дальнейший подъем уровня воды на Сергеевском водохранилище. За минувшие сутки он возрос на 3 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным североказахстанского «Казгидромета», уровень воды сейчас на Сергеевском водохранилище составляет 846 см, объем – 748 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины уже - 46 см. Скорость сброса воды возросла до 167 кубометров в секунду.

По сравнению с прошлым годом, высота перелива небольшая. В 2021-м году 18-го апреля перелив через гребень плотины достигал 149 см. В 2017-м году, когда регион переживал сильнейший паводок за последние десятилетия, перелив и вовсе был 335 см.

В целом по реке Есиль за сутки подъем воды на разных гидропостах составил от 3 до 52 см. У Петропавловска, по нижнему бьефу плотины, вода поднялась на 40 см. Выше гидропоста расположена дамба, скорость сброса воды на которой влияет на уровень вниз по течению.

На трансграничном посту в селе Долматово вода ушла на 52 см.

На озере Большой Тарангул на протяжении нескольких дней уровень воды не меняется.