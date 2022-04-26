РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:15, 26 Апрель 2022 | GMT +6

    Уровень воды поднимается на Сергеевском водохранилище в СКО

    None
    None
    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области специалисты филиала РГП «Казгидромет» фиксируют дальнейший подъем уровня воды на Сергеевском водохранилище. За минувшие сутки он возрос на 3 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным североказахстанского «Казгидромета», уровень воды сейчас на Сергеевском водохранилище составляет 846 см, объем – 748 млн кубических метров. Перелив через гребень плотины уже - 46 см. Скорость сброса воды возросла до 167 кубометров в секунду.

    По сравнению с прошлым годом, высота перелива небольшая. В 2021-м году 18-го апреля перелив через гребень плотины достигал 149 см. В 2017-м году, когда регион переживал сильнейший паводок за последние десятилетия, перелив и вовсе был 335 см.

    В целом по реке Есиль за сутки подъем воды на разных гидропостах составил от 3 до 52 см. У Петропавловска, по нижнему бьефу плотины, вода поднялась на 40 см. Выше гидропоста расположена дамба, скорость сброса воды на которой влияет на уровень вниз по течению.

    На трансграничном посту в селе Долматово вода ушла на 52 см.

    На озере Большой Тарангул на протяжении нескольких дней уровень воды не меняется.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Казгидромет Вода Происшествия
    Сейчас читают
    04:04, 01 Октябрь 2023
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!