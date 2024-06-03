Уровень воды в Жайыке снизился в Атырауской области

Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал сводку по уровню реки Жайык (Урал) в регионе, передает агентство Kazinform.

По состоянию на 8 часов 3 июня т.г. (по сравнению с 2 июня, 08:00 часов), уровень воды снизился в селах Индербор и Махамбет, а также в Атырау.