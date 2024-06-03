РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень воды в Жайыке снизился в Атырауской области

    жайык
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал сводку по уровню реки Жайык (Урал) в регионе, передает агентство Kazinform.

    По состоянию на 8 часов 3 июня т.г. (по сравнению с 2 июня, 08:00 часов), уровень воды снизился в селах Индербор и Махамбет, а также в Атырау.

    с. Индербор -6 см, уровень воды - 929 см, критический уровень - 845 см.

    с. Махамбет -5 см, уровень воды - 1006 см, критический уровень - 850 см.

    г. Атырау -1 см, уровень воды, 597 см, критический уровень - 550 см.

    с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 430 см, критический уровень - 500 см.

    с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 387 см, критический уровень - 450 см.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Регионы Река Урал Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!