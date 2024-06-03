09:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень воды в Жайыке снизился в Атырауской области
Оперативный штаб по ЧС Атырауской области опубликовал сводку по уровню реки Жайык (Урал) в регионе, передает агентство Kazinform.
По состоянию на 8 часов 3 июня т.г. (по сравнению с 2 июня, 08:00 часов), уровень воды снизился в селах Индербор и Махамбет, а также в Атырау.
с. Индербор -6 см, уровень воды - 929 см, критический уровень - 845 см.
с. Махамбет -5 см, уровень воды - 1006 см, критический уровень - 850 см.
г. Атырау -1 см, уровень воды, 597 см, критический уровень - 550 см.
с. Жанаталап - 0 см, уровень воды - 430 см, критический уровень - 500 см.
с. Еркинкала - 0 см , уровень воды - 387 см, критический уровень - 450 см.