Уровень воды в Сергеевском водохранилище снижается в СКО

В Северо-Казахстанской области за последние сутки уровень воды в Сергеевском водохранилище снизился на 19 см. На реке Есиль в селе Новоникольское уровень воды поднялся на 6 см. Об этом на брифинге в СЦК рассказала главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова, передает корреспондент агентства Kazinform.

По прогнозам специалистов Казгидромета, вторая волна не принесет столько воды, как первая, и больше не затопит дома

– В регионе проводятся мероприятия по предупреждению паводков. На сегодня 764 человека вернулись домой. В эвакопунктах находятся около 1000 человек, остальные– у родственников, – добавила Жазира Кожахметова.

В ходе брифинга стало известно, что за последние два дня уровень реки Жайык (Урал) не поднимался.

– Текущий уровень 8 м 63 см. Этот показатель на 13 см еще выше критического уровня реки Жайык (Урал). В связи с этим в области активно продолжается противопаводковая работа. В 8 районах Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась, в 4 районах и в Уральске угроза еще не утихла, – сообщил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Толеуиш на площадке в СЦК.

По его словам, продолжаются работы по укреплению берегов реки Жайык (Урал), возвышению, строительству дамб, укладке мешков. Эвакуированы 27 человек, из них семеро детей. Всего в регионе эвакуированы 13 979 человек, из них 2441 находится в эвакопункте. Угрозы от талых вод в области нет, уточнил представитель ДЧС ЗКО.