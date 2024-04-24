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    13:13, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в Сергеевском водохранилище снижается в СКО

    Олжас Бектенов совершил объезд поймы реки Есиль и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище
    Фото: Kazinform

    В Северо-Казахстанской области за последние сутки уровень воды в Сергеевском водохранилище снизился на 19 см. На реке Есиль в селе Новоникольское уровень воды поднялся на 6 см. Об этом на брифинге в СЦК рассказала главный специалист информационно-аналитической группы департамента по чрезвычайным ситуациям СКО Жазира Кожахметова, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По прогнозам специалистов Казгидромета, вторая волна не принесет столько воды, как первая, и больше не затопит дома

    – В регионе проводятся мероприятия по предупреждению паводков. На сегодня 764 человека вернулись домой. В эвакопунктах находятся около 1000 человек, остальные– у родственников, – добавила Жазира Кожахметова.

    В ходе брифинга стало известно, что за последние два дня уровень реки Жайык (Урал) не поднимался.

    – Текущий уровень 8 м 63 см. Этот показатель на 13 см еще выше критического уровня реки Жайык (Урал). В связи с этим в области активно продолжается противопаводковая работа. В 8 районах Западно-Казахстанской области ситуация стабилизировалась, в 4 районах и в Уральске угроза еще не утихла, – сообщил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Толеуиш на площадке в СЦК.

    По его словам, продолжаются работы по укреплению берегов реки Жайык (Урал), возвышению, строительству дамб, укладке мешков. Эвакуированы 27 человек, из них семеро детей. Всего в регионе эвакуированы 13 979 человек, из них 2441 находится в эвакопункте. Угрозы от талых вод в области нет, уточнил представитель ДЧС ЗКО.

    Теги:
    Река Есиль Подтопления ДЧС Северо-Казахстанская область Наводнение Регионы Сергеевское водохранилище Река Урал Водохранилище Река Жайык Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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