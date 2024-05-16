09:26, 16 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды в реке Жайык снижается в селе Индербор в Атырауской области
Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает повышаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС.
Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:
- в селе Индербор — 4 см, уровень воды — 1035 см, критический уровень — 845 см;
- в селе Махамбет + 7 см, уровень воды — 995 см, критический уровень — 850 см;
- в городе Атырау + 4 см, уровень воды — 557 см, критический уровень — 550 см;
- в селе Жанаталап + 4 см, уровень воды — 403 см, критический уровень — 500 см;
- в селе Еркинкала + 4 см, уровень воды — 361 см, критический уровень — 450 см.