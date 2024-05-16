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    09:26, 16 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык снижается в селе Индербор в Атырауской области

    Жайык
    Фото: кадр из видео

    Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает повышаться, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС. 

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:

    • в селе  Индербор — 4 см, уровень воды — 1035 см, критический уровень — 845 см;
    • в селе Махамбет + 7 см, уровень воды — 995 см, критический уровень — 850 см;
    • в городе Атырау + 4 см, уровень воды — 557 см, критический уровень — 550 см;
    • в селе Жанаталап + 4 см, уровень воды — 403 см, критический уровень — 500 см;
    • в селе Еркинкала + 4 см, уровень воды — 361 см, критический уровень — 450 см.

     

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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