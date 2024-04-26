РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:46, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык продолжает снижаться в ЗКО

    Затопление дачных участков из-за повышения воды в реке Урал (Жайык)
    Фото: МЧС РК

    В Западно-Казахстанской области сейчас уровень воды в реке Жайык  (Урал) падает. За прошедшие сутки уровень снизился на 4 см и составляет 8 м 55 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Тулеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По его словам, при этом критическим уровнем считается 8 м 50 см, поэтому в четырех районах и городе по-прежнему ведутся работы по эвакуации населения, оповещению, строительству и креплению дамб.

    – По области ситуация стабильная, за последние сутки эвакуированы 9 человек. Всего за паводковый период эвакуированы 13 989 человек, из них 5 782 ребенка. В настоящее время в 12 эвакопунках области находятся 2 447 человек, – уточнил Нуржан Тулеуш.

    Теги:
    ДЧС Наводнение Регионы Река Урал Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Реки Западно-Казахстанская область Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!