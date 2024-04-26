Уровень воды в реке Жайык продолжает снижаться в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сейчас уровень воды в реке Жайык (Урал) падает. За прошедшие сутки уровень снизился на 4 см и составляет 8 м 55 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Тулеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, при этом критическим уровнем считается 8 м 50 см, поэтому в четырех районах и городе по-прежнему ведутся работы по эвакуации населения, оповещению, строительству и креплению дамб.