Уровень воды в реке Жайык продолжает снижаться в ЗКО
В Западно-Казахстанской области сейчас уровень воды в реке Жайык (Урал) падает. За прошедшие сутки уровень снизился на 4 см и составляет 8 м 55 см. Об этом на брифинге в СЦК сообщил официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО Нуржан Тулеуш, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, при этом критическим уровнем считается 8 м 50 см, поэтому в четырех районах и городе по-прежнему ведутся работы по эвакуации населения, оповещению, строительству и креплению дамб.
– По области ситуация стабильная, за последние сутки эвакуированы 9 человек. Всего за паводковый период эвакуированы 13 989 человек, из них 5 782 ребенка. В настоящее время в 12 эвакопунках области находятся 2 447 человек, – уточнил Нуржан Тулеуш.