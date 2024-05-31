08:14, 31 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды в реке Жайык продолжает снижаться
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 31 мая т.г. (По сравнению с 30 мая, 08:00 часов) представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор -6 см, уровень воды - 948 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1014 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау +0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап +0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала +0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.