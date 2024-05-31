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    08:14, 31 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Жайык продолжает снижаться

    жайык
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 08:00 31 мая т.г.  (По сравнению с 30 мая, 08:00 часов) представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

     

    • с. Индербор -6 см, уровень воды - 948 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет -2 см, уровень воды - 1014 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау +0 см, уровень воды, 600 см, критический уровень - 550 см. 
    • с. Жанаталап +0 см, уровень воды - 431 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала +0 см , уровень воды - 388 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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