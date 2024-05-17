09:18, 17 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды в реке Жайык в Атырауской области продолжает повышаться
Уровень воды в реке Жайык продолжает повышаться в Атырауской области. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
Изменение уровня воды в реке Жайык на восемь часов:
- в селе Индербор — 5 см, уровень воды — 1030 см, критический уровень — 845 см;
- в селе Махамбет + 5 см, уровень воды — 1000 см, критический уровень — 850 см;
- в городе Атырау + 3 см, уровень воды — 560 см, критический уровень — 550 см;
- в селе Жанаталап + 4 см, уровень воды — 407 см, критический уровень — 500 см;
- в селе Еркинкала + 4 см, уровень воды — 365 см, критический уровень — 450 см.