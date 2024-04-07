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    13:47, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды в реке Кылшакты вновь поднялся в Кокшетау

    Уровень воды в реке Кылшакты вновь поднялся в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    В Кокшетау уровень воды в реке Кылшакты вновь поднялся. Затопленными в очередной раз оказались 12 частных домов и 17 дворов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолиснкой области, из-за обильного снеготаяния и прихода воды через плотину Ивановская поднялся уровень на реке Кылшакты. В результате чего произошло просачивание существующего насыпного защитного вала вдоль русла реки Кылшакты.

    - Проводятся работы по откачке воды с дорожного полотна в русло реки Кылшакты и укладка мешкотары в районе СШ №12 в сторону областной филармонии им.Укили Ыбрая, - сообщил официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

    В результате затопленными оказались 12 частных домов и 17 дворов. Воду из 10 домов уже откачали, работы на двух еще продолжаются.

    Уровень воды в реке Кылшакты вновь поднялся в Кокшетау
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    А по ул. Заречная в селе Красный Яр на искусственно возведенной дамбе проводится откачка воды с придворовых территорий. Спасателями было произведено обвалование инертным материалом для предотвращения перелива воды в сторону жилых домов.

    - Всего задействованы 113 человек, 43 единицы техники, 11 мотопомп, - резюмировали в ведомстве.

    29 марта в Кокшетау ввели режим ЧС. Днем ранее вышедшая из берегов река Кылшакты затопила дома. Во время паводка оказался затопленным детский сад «Ертөстік».

    Теги:
    Наводнение Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Происшествия Кокшетау Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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