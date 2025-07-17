Уровень воды в озере Балхаш вырос на 32 см с начала года

С начала года по сегодняшний день из Капшагайского водохранилища Алматинской области в озеро Балхаш было направлено 8,52 млрд кубометров воды. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 8 млрд кубометров.

Как сообщили в Минводы, в общей сложности в этом году из Капшагайского водохранилища в озеро планируется направить 12 млрд кубометров воды. Объем воды в Балхаше во-многом зависит от трансграничной реки Или, сток которой регулируется Капшагайским водохранилищем.

Само водохранилище в этом году второй год кряду наполнилось на 100%. Напомним, что год назад объект наполнился на 100% впервые за 10 лет. Наполнение Капшагайского водохранилища позволило полностью обеспечить водой в вегетационный период Акдалинский и Шенгельдинский массивы орошения Алматинской области.

— Вопросу сохранения Балхаша уделено повышенное внимание. Ранее в этом году состоялась масштабная полевая экспедиция с целью изучения бассейна озера, организованная совместно с Французским научным консорциумом. Проводимая совместно с французскими экспертами работа направлена на разработку мастер-плана по сохранению озера Балхаш с прогнозом до 2040 года. Все это — часть трехстороннего соглашения, подписанного нами в прошлом году с Французским агентством развития и Бюро геологических и горных исследований Франции, — сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

В апреле этого года сообщалось, что уровень воды в озере Балхаш вырос на 12 см.