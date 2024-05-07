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    21:17, 06 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды реки Жайык в Индерском районе поднялся до 900 см

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Уровень воды реки Жайык в Индерском  районе Атырауской области поднялся до 900 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

    Изменение уровня воды в реке Жайык (Урал) на 20:00: 

    • село Индербор + 16 см, уровень воды — 900 см, критический уровень — 845 см; 
    • село Махамбет + 7 см, уровень воды — 868 см, критический уровень — 850 см;
    • Атырау + 5 см, уровень воды — 501 см, критический уровень — 550 см; 
    • село Жанаталап + 4 см, уровень воды — 360 см, критический уровень — 500 см;
    • село Еркинкала + 4 см, уровень воды — 320 см, критический уровень — 450 см.
    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Река Урал Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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