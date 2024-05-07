21:17, 06 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды реки Жайык в Индерском районе поднялся до 900 см
Уровень воды реки Жайык в Индерском районе Атырауской области поднялся до 900 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.
Изменение уровня воды в реке Жайык (Урал) на 20:00:
- село Индербор + 16 см, уровень воды — 900 см, критический уровень — 845 см;
- село Махамбет + 7 см, уровень воды — 868 см, критический уровень — 850 см;
- Атырау + 5 см, уровень воды — 501 см, критический уровень — 550 см;
- село Жанаталап + 4 см, уровень воды — 360 см, критический уровень — 500 см;
- село Еркинкала + 4 см, уровень воды — 320 см, критический уровень — 450 см.