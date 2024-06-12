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    17:15, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень воды реки Жайык в Атырауской области постепенно снижается

    Река Жайык (Урал) в Атырауской области
    Фото: кадр из видео оперштаба Атырауской области

    Оперативная сводка по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 по сравнению с 08:00, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    • с. Индербор -2 см, уровень воды - 860 см, критический уровень - 845 см. 
    • с. Махамбет -1 см, уровень воды - 982см, критический уровень - 850 см. 
    • г. Атырау -0 см, уровень воды, 588см, критический уровень - 550 см. 
    • с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 420см, критический уровень - 500 см. 
    • с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 378см, критический уровень - 450 см. 
    Теги:
    Атырауская область Наводнение Регионы Казахстана Вода Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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