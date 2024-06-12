17:15, 12 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень воды реки Жайык в Атырауской области постепенно снижается
Оперативная сводка по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 по сравнению с 08:00, передает агентство Kazinform cо ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
- с. Индербор -2 см, уровень воды - 860 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -1 см, уровень воды - 982см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -0 см, уровень воды, 588см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 420см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 378см, критический уровень - 450 см.