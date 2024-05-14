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    09:27, 14 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

    Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:

    • в селе Индербор + 3 см, уровень воды — 1041 см, критический уровень — 845 см;
    • в селе Махамбет + 14 см, уровень воды — 980 см, критический уровень — 850 см;
    • в городе Атырау + 6 см, уровень воды — 551 см, критический уровень — 550 см;
    • в селе Жанаталап + 7 см, уровень воды — 398 см, критический уровень — 500 см;
    • в селе Еркинкала + 5 см, уровень воды — 356 см, критический уровень — 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Река Жайык Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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