09:27, 14 Май 2024 | GMT +6
Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области
Уровень воды продолжает повышаться в реке Жайык в Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.
Изменение уровня воды в реке Жайык на 8 часов:
- в селе Индербор + 3 см, уровень воды — 1041 см, критический уровень — 845 см;
- в селе Махамбет + 14 см, уровень воды — 980 см, критический уровень — 850 см;
- в городе Атырау + 6 см, уровень воды — 551 см, критический уровень — 550 см;
- в селе Жанаталап + 7 см, уровень воды — 398 см, критический уровень — 500 см;
- в селе Еркинкала + 5 см, уровень воды — 356 см, критический уровень — 450 см.