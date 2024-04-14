Уровень воды превысил критический уровень на гидропосту в Акмолинской области

Штормовое предупреждение для нескольких регионов озвучила пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Жабай — села Балкашино продолжается повышение уровня воды (за 4 часа на 27 см). По состоянию на 20.00, уровень воды превысил критическую отметку на 6 см (критическая отметка 520 см), состояние водного объекта — на гидропосту нет ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выхода воды на пойму. Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается, — сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Есиль — города Державинск, продолжается повышение уровня воды (за 12 часов на 21 см). По состоянию на 8.00, уровень воды превысил критическую отметку на 15 см (критическая отметка 850 см), состояние водного объекта — на гидропосту нет ледовых явлений (чисто).

Подтоплений, связанных с превышением критической отметки, не наблюдается.

Подъем уровня воды на реке обусловлен добеганием талого стока с боковых притоков и среднего течения реки Есиль. Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выхода воды на пойму.

В Акмолинской области на гидрологическом посту реки Аршалы — села Буденовка отмечается повышение уровня воды (за 8 часов на 80 см). По состоянию на 00.00, уровень воды — 1080 см (критическая отметка — 1090 см), состояние водного объекта — на гидропосту нет ледовых явлений (чисто). Подъем уровня воды на реке обусловлен интенсивным таянием снежного покрова, добеганием талого стока с балок, боковой приточностью и добеганием стока с вышерасположенной части русла реки.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды и выхода воды на пойму.

В период с 14 по 18 апреля 2024 года на территории области Абай и Восточно-Казахстанской области в связи с повышением температурного фона и ожидаемыми осадками в виде дождя и мокрого снега с 16 апреля, а также с продолжением интенсивного снеготаяния ожидаются формирование талового и склонового стоков и дальнейшие подъемы уровня воды на реках, возможно превышение критических отметок.

При этом возможны разливы и подтопления автодорог и железнодорожных путей, жилых населенных пунктов и хозяйственных построек.