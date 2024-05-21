Уровень воды повысился на реках области Жетысу
Из-за осадков 20 мая в реке Коксу повысился уровень воды. По словам специалистов, в Каратале — 174 кубических метра воды в секунду, а в Коксу — 332 кубических метра воды в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform.
Во избежание риска затопления населенных пунктов возле реки местные исполнительные органы и областной департамент по чрезвычайным ситуациям, областной филиал «Казавтожол» перекрыли плотину крупными камнями. Засыпано 1500 тонн грунта, уложено 420 тонн бетонных плит. В работе задействовано 75 человек и 43 единицы спецтехники.
Управление по чрезвычайным ситуациям области Жетысу предупреждает жителей не выходить в горную зону из-за дождливой погоды.
— В результате дневных работ и своевременно принятых мер, сейчас населенные пункты не находятся под угрозой затопления. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле специалистов ответственных органов, — рассказали в пресс-службе ДЧС области.