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    12:45, 21 Май 2024 | GMT +6

    Уровень воды повысился на реках области Жетысу

    Уровень воды повысился на реках Жетысуской области
    Фото: Әлібек Шалтабаев

    Из-за осадков 20 мая в реке Коксу повысился уровень воды. По словам специалистов, в Каратале — 174 кубических метра воды в секунду, а в Коксу — 332 кубических метра воды в секунду, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Во избежание риска затопления населенных пунктов возле реки местные исполнительные органы и областной департамент по чрезвычайным ситуациям, областной филиал «Казавтожол» перекрыли плотину крупными камнями. Засыпано 1500 тонн грунта, уложено 420 тонн бетонных плит. В работе задействовано 75 человек и 43 единицы спецтехники.

    Управление по чрезвычайным ситуациям области Жетысу предупреждает жителей не выходить в горную зону из-за дождливой погоды.

    — В результате дневных работ и своевременно принятых мер, сейчас населенные пункты не находятся под угрозой затопления. Ситуация стабильная и находится на постоянном контроле специалистов ответственных органов, — рассказали в пресс-службе ДЧС области.

    Теги:
    ДЧС КазАвтоЖол Регионы Казахстана Жетысуская область Видео Паводки в Казахстане Реки
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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