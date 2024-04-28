Уровень воды повышается на реке Жайык в Атырауской области

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки по реке Жайык (Урал) за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды повысился. Об этом передает агентство Kazinform.

На гидропосту в поселке Индербор уровень воды — на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см. Общий подъем с начала паводка составляет 422 см,

В поселке Махамбет уровень воды — на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см. Общий подъем с начала паводка — 426 см,

В Атырау уровень воды — на отметке 434 см, подъем уровня за сутки 3 см. Общий подъем с начала паводка составляет 243 см,

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

— На 28 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, — говорится в распространенном оперативного штаба по ЧС Атырауской области.

На протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай - уровень воды на отметке 333 см, подъем за сутки + 8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 204 см.

По гидропосту реки Кигач в селе Котяевка - уровень воды на отметке 205 см, подъем за сутки + 9 см. Общий подъем с начала паводка составляет 195 см.

Гидропост реки Шароновка в селе Ганюшкино - уровень воды на отметке 201 см, подъем за сутки +4 см. Общий подъем с начала паводка составляет 104 см.

На 28 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 25 610 м3/с.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.