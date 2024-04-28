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    10:00, 28 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды повышается на реке Жайык в Атырауской области

    Жайык, Урал
    Фото: оперштаб по ЧС Атырауской области

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов за сутки по реке Жайык (Урал) за счет поступления воды с территории ЗКО за прошедшие сутки уровень воды повысился. Об этом передает агентство Kazinform.

    • На гидропосту  в поселке Индербор уровень воды — на отметке 645 см, подъем уровня на 19 см. Общий подъем с начала паводка составляет 422 см,
    • В поселке Махамбет уровень воды — на отметке 743 см, подъем уровня за сутки на 8 см. Общий подъем с начала паводка —  426 см, 
    •  В Атырау уровень воды — на отметке 434 см, подъем уровня за сутки 3 см. Общий подъем с начала паводка составляет 243 см,

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

    — На 28 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 192 м³/с, — говорится в распространенном оперативного штаба по ЧС Атырауской области.

    На протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

    На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай - уровень воды на отметке 333 см, подъем за сутки + 8 см. Общий подъем с начала паводка составляет 204 см.

    По гидропосту реки Кигач в селе Котяевка - уровень воды на отметке 205 см, подъем за сутки + 9 см. Общий подъем с начала паводка составляет 195 см.

    Гидропост реки Шароновка в селе Ганюшкино - уровень воды на отметке 201 см, подъем за сутки +4 см. Общий подъем с начала паводка составляет 104 см. 

    На 28 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 25 610 м3/с.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка. 

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Река Урал Вода Водохранилище Паводки в Казахстане Реки Россия Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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