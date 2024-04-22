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    11:07, 22 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды повышается на реках Атырауской области

    реки Атырауской области
    Фото: Оперштаб Атырауской области

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области по состоянию на 8 часов на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    — На гидропосту реки Кигач — село Шортанбай уровень воды на отметке 270 см, подъем за сутки +16 см. Общий подъем с начала паводка составляет 141 см. На гидропосту р. Кигач – село Котяевка уровень воды на отметке 146 см, подъем за сутки +16 см. Общий подъем с начала паводка составляет 136 см, На гидропосту реки Шароновка – село Ганюшкино уровень воды на отметке 173 см, подъем за сутки +5 см. Общий подъем с начала паводка составляет 76 см. На 22 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 21 750 м3/с.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка. 

    Теги:
    Атырауская область Происшествия, ЧС Казгидромет Режим ЧС Водохранилище Паводки в Казахстане Реки Россия Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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