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    10:00, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды поднялся в реках Атырауской области

    Урал
    Фото: кадр из видео

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области на 8 часов 23 апреля за сутки по реке Урал за счет поступления воды с территории ЗКО за сутки уровень воды поднялся, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    На гидропосту реки Урал в поселке Индербор — уровень воды на отметке 587 см, подъем уровня на +5см, общий подъем с начала паводка составляет 364 см. На гидропосту в поселке Махамбет — уровень на отметке 710 см, подъем уровня на + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 393 см. На гидропосту в городе Атырау — уровень на отметке 418 см, подъем уровня за сутки +6 см. Общий подъем с начала паводка составляет 227 см., Ожидается дальнейшее повышение уровня воды. 

    — На 23 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 252 м³/с, — говорится в распространенном сообщении.

    По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

    На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай — уровень воды на отметке 288 см, подъем за сутки +18 см. Общий подъем с начала паводка составляет 159 см. На гидропосту р. Кигач  в селе Котяевка — уровень воды на отметке 158 см, подъем за сутки +12 см. Общий подъем с начала паводка составляет 148 см. На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино — уровень воды на отметке 177 см, подъем за сутки +4см. Общий подъем с начала паводка составляет 80 см. На 23 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 23 650 м3/с.

    Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Регионы Река Урал Видео Водохранилище Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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