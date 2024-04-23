Уровень воды поднялся в реках Атырауской области

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области на 8 часов 23 апреля за сутки по реке Урал за счет поступления воды с территории ЗКО за сутки уровень воды поднялся, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

На гидропосту реки Урал в поселке Индербор — уровень воды на отметке 587 см, подъем уровня на +5см, общий подъем с начала паводка составляет 364 см. На гидропосту в поселке Махамбет — уровень на отметке 710 см, подъем уровня на + 4 см, общий подъем с начала паводка составляет 393 см. На гидропосту в городе Атырау — уровень на отметке 418 см, подъем уровня за сутки +6 см. Общий подъем с начала паводка составляет 227 см., Ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

— На 23 апреля из Ириклинского водохранилища сброс составляет 252 м³/с, — говорится в распространенном сообщении.

По данным гидрологического мониторинга РГП «Казгидромет» по Атырауской области, на протоке Кигач и Шароновка, бассейна реки Волга наблюдается повышение уровня воды, подъем уровня обусловлен увеличением попусков в период половодья из Волгоградского водохранилища.

На гидропосту реки Кигач в селе Шортанбай — уровень воды на отметке 288 см, подъем за сутки +18 см. Общий подъем с начала паводка составляет 159 см. На гидропосту р. Кигач в селе Котяевка — уровень воды на отметке 158 см, подъем за сутки +12 см. Общий подъем с начала паводка составляет 148 см. На гидропосту реки Шароновка в селе Ганюшкино — уровень воды на отметке 177 см, подъем за сутки +4см. Общий подъем с начала паводка составляет 80 см. На 23 апреля сбросы из Волжской ГЭС составляет 23 650 м3/с.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды на протоках Кигач и Шароновка.