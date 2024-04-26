Уровень воды поднимется в реках области Жетысу
Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 26 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.
- На южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Южный циклон и, с прохождением атмосферных фронтов, здесь пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидается ночью снег, днем осадки, в горных районах юго-востока страны осадки, на юге, юго-востоке сильные дожди с выпадением града, в горных районах сильные осадки. По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе и севере страны сохраняется погода без осадков, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.
На востоке области Улытау, по ее словам, ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
На большей части Мангистауской, в центре, на востоке и западе Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.
- В связи с прогнозом сильных осадков 26 - 28 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, - добавила пресс-секретарь «Казгидромета».