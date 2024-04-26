РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:17, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Уровень воды поднимется в реках области Жетысу

    вода река
    Фото: pixabay.com

    Пресс-секретарь АО «Казгидромет» Алина Исмагулова озвучила прогноз погоды на 26 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Южный циклон и, с прохождением атмосферных фронтов, здесь пройдут дожди с грозами, на востоке страны ожидается ночью снег, днем осадки, в горных районах юго-востока страны осадки, на юге, юго-востоке сильные дожди с выпадением града, в горных районах сильные осадки. По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе и севере страны сохраняется погода без осадков, - сказала Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.

    На востоке области Улытау, по ее словам, ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

    На большей части Мангистауской, в центре, на востоке и западе Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

    - В связи с прогнозом сильных осадков 26 - 28 апреля 2024 года в горных и предгорных районах области Жетысу ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления, - добавила пресс-секретарь «Казгидромета».

    Теги:
    Погода Регионы Жетысуская область Улытауская область Казгидромет Вода Реки Мангистауская область
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!