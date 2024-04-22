Уровень воды на гидрологических постах в ВКО ниже критического

В среднегорных районах ВКО и на северных склонах гор наблюдается интенсивное таяние снежного покрова, в результате чего прогнозируется вероятное повышение уровня воды в горных реках. Возможен паводок в северных, северо-восточных и восточных регионах ВКО. Об этом на брифинге в СЦК сообщила специалист управления предупреждения ЧС ДЧС ВКО Аяулым Кекиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Все гидротехнические сооружения работают в штатном режиме. Уровень воды на гидрологических постах ниже критического. Для своевременного контроля паводковой ситуации в горных регионах на постоянной основе проводится аэровизуальный мониторинг. Мобильные группы ежедневно контролируют паводковые участки. Местные исполнительные органы проводят работы по дноуглублению рек, очистке каналов, укладке мешков. Сегодня полностью завершены работы по очистке каналов, канав и мостов. Ситуация стабильная, взята на контроль, – сообщила Аяулым Кекиева на площадке в СЦК.

В ходе брифинга стало известно, что в селах Куйлыс, Жайсанбай и Белшер ведутся работы по укреплению дамб. С привлечением сил и спецтехники была построена берегоукрепительная дамба общей протяженностью 15 км. Уложено более 78 тысяч мешкотар, 62 тысяч тонн инертного материала.

– В целях ликвидации последствий паводка создана специальная комиссия. Пострадавшим от паводка оказывается всесторонняя помощь, – добавила пресс-секретарь акима Актюбинской области Гульбагда Кобеева.

По ее данным, 1881 человек получил единовременную социальную выплату на сумму более 613 млн тенге. Решением специальной комиссии 215 семьям возмещен материальный ущерб в размере 433 млн 284 тысяч тенге. Эпизоотическая и эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. Со всех сторон доставляется гуманитарная помощь.

В результате наводнения пострадал 2 451 дом, в том числе частные жилые дома, дачные дома. Также планируется построить 595 домов.