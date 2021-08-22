Уровень вакцинации от COVID-19 в Китае может превысить 80% к концу года – китайский эпидемиолог

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Доля привитого населения от коронавируса в Китае может превысить более 80% к концу 2021 года. Об этом заявил ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективность китайских вакцин составляет около 70%. Только при условии, если доля привитого населения страны составит более 80%, можно говорить о формировании эффективного коллективного иммунитета. Уровень вакцинации населения Китая, вероятно, может достичь более 80% к концу текущего года», - отметил Чжун Наньшань.

По его словам, исследования вспышек COVID-19 в г.Гуанчжоу (провинция Гуандун, Южный Китай) в мае показали, что уровень защиты китайских инактивированных вакцин против «дельта-штамма» КВИ приближается к 60%, по их способности предотвращать умеренные симптомы – 70%, против тяжелых случаев – 100%.

Он подчеркнул, что последние данные также показали, что уровень антител увеличивается более чем в 10 раз после введения третьей дозы вакцин через 6 месяцев после второго укола инактивированных вакцин китайской разработки.

Китайский эпидемиолог привел в пример Израиль, отметив, что согласно первоначальным результатам, уровень защиты РНК-вакцин компании Pfizer, используемых в Израиле, достиг 95%, но через полгода снизился до 39%. Это доказывает, что эффективность РНК-вакцин может сохраняться в течение шести месяцев.

По мнению Чжун Наньшана, в августе в США также наблюдался рост числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, что скорее всего, связано с тем, что защита, обеспечиваемая вакцинами, снижается через полгода после завершения полного курса вакцинации.

По его словам, в настоящее время многие страны изучают вопрос о том, как повысить эффективности вакцин от КВИ, включая использование третьей дозы через шесть месяцев после введения второй дозы вакцин.

Согласно официальным данным, по состоянию на пятницу в материковом Китае введено свыше 1,92 млрд доз вакцин от коронавируса.

Между тем, невакцинированных жителей Китая, если, они станут источником заражения коронавирусной инфекции будут привлекать к ответственности. Такие правила выпустили власти ряда провинций и городов КНР, пишет «Global Times».

Администрация города Наньчан (провинция Цзянси, Центральный Китай) опубликовало заявление, согласно которому все работники местных партийных, правительственных органов, государственных компаний и институтов, не имеющих противопоказаний обязаны до конца августа пройти полный курс вакцинации от коронавируса.

Невакцинированным также будет запрещено посещать собрания и тренинги, а также выезжать в командировки в другие провинции материкового Китая. В случае если указанные лица станут причиной вспышек инфекции, то они будут привлечены к ответственности.

Как пишет «Global Times», аналогичные правила были приняты в ряде населенных пунктах провинции Аньхой (Восточный Китай).

По сообщениям китайских СМИ, новые правила приняты в связи с рисками «двойной угрозы» эпидемии гриппы и коронавируса предстоящей осенью в материковом Китае.