НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Уровень узнаваемости участковых инспекторов в Нур-Султане вырос почти в 3 раза. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал начальник департамента полиции города Нур-Султана генерал-майор полиции Марат Сагинтаевич Тулебаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с жителями начальник департамента выделил следующие вопросы: взаимодействие с обществом, обеспечение открытости и прозрачности деятельности полиции, переход на сервисную модель. На территориях Алматинского и Сарыаркинского районов реализуются пилотные проекты «Казахстанская сервисная модель полиции».

С начала внедрения пилотных проектов уровень узнаваемости участковых инспекторов вырос почти в 3 раза, повысилась информационная освещенность их работы.

«Рационализированы ежедневные рабочие процессы участковых, теперь у них больше времени для работы с населением. Внедряется в работу принцип «полиция

в шаговой доступности», которым обеспечивается эффект постоянного присутствия сотрудников в общественных местах. В прошлом году по городу установлено

10 стационарных постов полиции модульного типа. Увеличено количество участковых пунктов полиции с 27-ми до 41-го. Для передачи тревожного сигнала и экстренного вызова полиции в местах скопления людей установлены 13 тревожных кнопок «SOS», - отметил глава столичного департамента полиции.

Другим основным направлением в работе начальник Департамента полиции назвал профилактику правонарушений. Здесь значительную помощь стражам порядка оказывают общественные формирования правоохранительной направленности, среди которых консьержи, оперативно-молодежные отряды, охранные структуры, общественные советы, волонтеры, ветераны ОВД.

«2022 год Главой государства обозначен как «Год детей». В этой связи пересмотрены подходы к работе по взаимодействию с администрациями школ и родительскими комитетами. С 1 января упразднены должности школьных инспекторов. Теперь сотрудники ювенальной полиции не находятся в школах, а обеспечивают профилактику на закрепленных участках, в том числе и на территориях учебных заведений», - добавил Марат Тулебаев.