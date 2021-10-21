Уровень удовлетворенности молодежи мерами господдержки повысят до 80% к 2025 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что даст третье направление «Тәуелсіздік ұрпақтары» в рамках национального проекта «Ұлттық рухани жаңғыру», пояснила министр информации и общественного развития РК Аида Балаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметила министр, третье направление национального проекта посвящено молодежи страны.

«В результате будет обеспечено: охват не менее 800 тысяч молодых людей системой жилищных сбережений; охват до 1 млн человек молодежными социальными услугами; увеличение доли займов для молодых семей по всем программам до 25%; охват 1,5 млн молодых людей массовым спортом и экологическими проектами», - сказала Аида Балаева во время пресс-конференции в СЦК.

«При этом особое внимание хочу обратить на меры по поддержке так называемой категории NEET-молодежи, где мы ставим четкую задачу снижения количества ничем не занятой молодежи до 5%. Таким образом, к 2025 году уровень удовлетворенности молодежи государственными мерами поддержки будет повышен до 80%», - проинформировала министр.







