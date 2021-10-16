Уровень удовлетворенности казахстанцев качеством медуслуг планируют повысить до 80%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Здоровая нация» предполагается снизить долю табакокурения среди населения до 19%, также увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, реализация четвертого направления в рамках национального проекта «Здоровая нация» позволит:

- снизить распространенность табакокурения среди населения до 19%;

- увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни до 45%;

- увеличить численность граждан, занимающихся физкультурой и спортом до 50%;

- повысить обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек до 53%;

- увеличить долю населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 14%.

«В результате реализации национального проекта планируется получить следующие социальные эффекты:

во-первых, улучшение качества жизни человека и достижение активного долголетия посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет;

во-вторых, повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%;

в-третьих, в экономическом аспекте планируется увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения до 783 млрд тенге. Это позволит создать около 13 тыс. новых рабочих мест и довести долю отечественной фармацевтической продукции до 50%», - отметил Алексей Цой на брифинге в СЦК.