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    18:40, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Уровень удовлетворенности казахстанцев качеством медуслуг планируют повысить до 80%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках национального проекта «Здоровая нация» предполагается снизить долю табакокурения среди населения до 19%, также увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал министр здравоохранения Алексей Цой, реализация четвертого направления в рамках национального проекта «Здоровая нация» позволит:

    - снизить распространенность табакокурения среди населения до 19%;

    - увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни до 45%;

    - увеличить численность граждан, занимающихся физкультурой и спортом до 50%;

    - повысить обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек до 53%;

    - увеличить долю населения с особыми потребностями, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 14%.

    «В результате реализации национального проекта планируется получить следующие социальные эффекты:

    во-первых, улучшение качества жизни человека и достижение активного долголетия посредством увеличения ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет;

    во-вторых, повышение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг до 80%;

    в-третьих, в экономическом аспекте планируется увеличение частных инвестиций в сферу здравоохранения до 783 млрд тенге. Это позволит создать около 13 тыс. новых рабочих мест и довести долю отечественной фармацевтической продукции до 50%», - отметил Алексей Цой на брифинге в СЦК.


    Теги:
    Здравоохранение Алексей Цой Другие государственные органы Астана Общество Минздрав РК
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