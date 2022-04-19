Уровень трудоустройства костанайских выпускников превысил 83%

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае в Жастар Сарайы проходит широкомасштабная областная ярмарка вакансий, где выпускники колледжей и вузов могут найти себе работу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На ярмарке вакансий предложено свыше 3000 вакансий от более 60 крупных организаций, предприятий и государственных учреждений региона.

«За последние 2 года на молодежную практику было трудоустроено 1 300 человек. За время реализации проекта «Первое рабочее место» с 2020 года трудоустроено 163 молодых специалиста. В целом государственными мерами поддержки занятости за последние два года воспользовались 18 тысяч молодых людей. Благодаря проводимой работе уровень трудоустройства выпускников 2021 года превысил 83%, а уровень молодежной безработицы по Костанайской области составляет 2,8%. И работа в данном направлении будет продолжена», - сказал на открытии ярмарки аким области А. Мухамбетов.

К примеру, в рамках Дорожной карты бизнеса за последние годы 20 проектов молодых людей получили грантовое финансирование на сумму 87 млн тенге.

Один из них - Иван Батура из Лисаковска, который получив грант в размере 5 млн тенге, открыл цех по изготовлению кованных изделий.

Ещё один успешный кейс - Балкен Кузембаевой. Девушка благодаря гранту по Дорожной карте бизнеса-2025 открыла детский образовательно-развлекательный центр «Baby-park» в Сарыкольском районе. Сегодня центр оказывает услуги по организации праздников, предоставлению услуг логопеда-дефектолога, педагога начального дополнительного образования.

На селе сегодня действительно нужны квалифицированные кадры. И местные власти делают акцент на молодёжи. За новыми молодыми умами на ярмарку приехала и директор Центра занятости акимата Карасуского района Людмила Руденко.

«У нас очень много вакансий для молодёжи в сельском хозяйстве, в сфере образования, юристы нужны нам, учителя, - говорит Людмила Руденко. — Мы предлагаем устроиться на работу по разным проектам, есть льготы. К примеру, по проекту «С дипломом в село». Предлагаем также хорошую заработную плату. Сегодня средняя заработная плата в районе для молодых специалистов - 107 тысяч тенге».