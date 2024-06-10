17:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6
Уровень реки Жайык в Атырау остается на критическом уровне в 591 см
Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 10 июня по сравнению с 08:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.
- с. Индербор -3 см, уровень воды - 879 см, критический уровень - 845 см.
- с. Махамбет -1 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см.
- г. Атырау -0 см, уровень воды, 591 см, критический уровень - 550 см.
- с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 423 см, критический уровень - 500 см.
- с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 383 см, критический уровень - 450 см.