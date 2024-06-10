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    17:00, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык в Атырау остается на критическом уровне в 591 см

    жайык
    Фото: Оперативный штаб по ЧС Атырауской области

    Оперативную сводку по уровню реки Жайык в Атырауской области по состоянию на 16:00 10 июня по сравнению с 08:00 представил Оперативный штаб по ЧС Атырауской области, передает агентство Kazinform.

    • с. Индербор -3 см, уровень воды - 879 см, критический уровень - 845 см.
    • с. Махамбет -1 см, уровень воды - 988 см, критический уровень - 850 см.
    • г. Атырау -0 см, уровень воды, 591 см, критический уровень - 550 см.
    • с. Жанаталап -1 см, уровень воды - 423 см, критический уровень - 500 см.
    • с. Еркинкала -1 см , уровень воды - 383 см, критический уровень - 450 см.

     

    Теги:
    Атырауская область Наводнение Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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