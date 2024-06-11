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    21:12, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Уровень реки Жайык снижается: идет уборка мешкотар

    атырау
    Фото: кадр из видео

    В Атырау идет уборка мешкотар с участков неподверженных подтоплению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

    В настоящее время уборка мешков с грунтом ведется вдоль Центрального моста, а также набережной в микрорайоне Авангард.

    По информации пресс-секретаря акимата г. Атырау Гасырбека Толегена, грунт из мешков сбрасывается в карьеры, откуда интертный материал и был извлечен. Работы по уборке мешкотар выполняют учреждения на специально отведенных участках.

    — По городу Атырау уровень воды в реке Жайык снижается, он не повышался уже в течение нескольких дней. Поэтому акимат города Атырау приступил к уборке мешков с территорий, не подверженных подтоплению, — сказал Гасырбек Толеген.

    По состоянию на 20:00 10 июня уровень воды в реке Жайык следующий:

    с. Индербор -5 см, уровень воды — 877 см, критический уровень — 845 см.

    с. Махамбет -2 см, уровень воды — 987 см, критический уровень — 850 см.

    г. Атырау -1 см, уровень воды, 590 см, критический уровень — 550 см.

    с. Жанаталап -1 см, уровень воды — 423 см, критический уровень — 500 см.

    с. Еркинкала -1 см, уровень воды — 381 см, критический уровень — 450 см.

     

    Теги:
    Атырау Регионы Казахстана Река Жайык Паводки в Казахстане Оперштаб
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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