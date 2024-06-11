Уровень реки Жайык снижается: идет уборка мешкотар

В Атырау идет уборка мешкотар с участков неподверженных подтоплению, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В настоящее время уборка мешков с грунтом ведется вдоль Центрального моста, а также набережной в микрорайоне Авангард.

По информации пресс-секретаря акимата г. Атырау Гасырбека Толегена, грунт из мешков сбрасывается в карьеры, откуда интертный материал и был извлечен. Работы по уборке мешкотар выполняют учреждения на специально отведенных участках.

— По городу Атырау уровень воды в реке Жайык снижается, он не повышался уже в течение нескольких дней. Поэтому акимат города Атырау приступил к уборке мешков с территорий, не подверженных подтоплению, — сказал Гасырбек Толеген.

По состоянию на 20:00 10 июня уровень воды в реке Жайык следующий:

с. Индербор -5 см, уровень воды — 877 см, критический уровень — 845 см.

с. Махамбет -2 см, уровень воды — 987 см, критический уровень — 850 см.

г. Атырау -1 см, уровень воды, 590 см, критический уровень — 550 см.

с. Жанаталап -1 см, уровень воды — 423 см, критический уровень — 500 см.

с. Еркинкала -1 см, уровень воды — 381 см, критический уровень — 450 см.