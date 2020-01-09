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Уровень реки Сырдария близ города Казалы приближается к опасной отметке

9 Января 2020 17:10
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Уровень реки Сырдария близ города Казалы приближается к опасной отметке

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В связи с ледовыми явлениями в реке Сырдария близ города Казалы в Кызылординской области уровень воды приближается к опасной отметке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«На гидрологическом посту ф актический уровень на 12:00 часов поднялся до 630 см», - говорится в сообщении.

Опасная отметка, при которой вода выходит на пойму, составляет 640 см.

Критическая отметка, при которой существует угроза подтопления населенного пункта, составляет 743 см.

Ожидается дальнейшее повышение уровня воды, отметили в РГП «Казгидромет».



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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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