Уровень реки Иртыш поднялся в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее поднялся уровень реки Иртыш в районе острова Бейбiтшiлiк, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.
В пресс-службе ДЧС ВКО сообщили, что в 2022 году ледостав на реке Иртыш из-за погодных условий образовался в январе месяце. Хотя по анализу прошлых лет полный ледостав в черте города приходился всегда на конец декабря.
«24 января 2022 года в реке Иртыш уровень воды поднялся на отметку 363 см (при критической -450 см) Силы УЧС отреагировали незамедлительно и возвели земляную насыпь. Подтоплений жилых домов не наблюдалось. Вся вода ушла на луговую территорию. Силами ДЧС, военнослужащими воинской части МЧС РК и местными исполнительными органами проведены берегоукрепительные работы. В частности, возведена земляная насыпь, завезено 120 кубических метра инертного материала», — пояснили в ДЧС ВКО.
В пресс-службе отметили, что мониторинг уровня воды продолжается. Сотрудниками УЧС г. Семея совместно с волонтерами СГУ им. Шакарима заблаговременно провели обход жилых домов потенциально подверженных подтоплению. В настоящее время уровень воды снижен на 37 см, угрозы подтопления домов нет.
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