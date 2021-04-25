Уровень производственного травматизма снизился в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, в первом квартале 2021 года в Казахстане на 9,1% снизился уровень производственного травматизма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Так, с января по март 2021 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 310 человек, а за аналогичный период прошлого года – число пострадавших составило 341 человек,

При этом на четверть сократилось количество погибших в результате происшествий: в текущем году – 38 человек, а в первом квартале 2020-го – 51 человек.

Высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадали 65 человек), Восточно-Казахстанской (34 человека), Актюбинской (29 человек), Кызылординской (22 человека), Костанайской (21 человек), Туркестанской (18 человек), Западно-Казахстанской (17 человек) областях.

В ряде регионов за первый квартал выросло число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: в Актюбинской области с 25 до 29 человек, в Атырауской области с 6 до 10 человек, в Кызылординской области с 14 до 22 человек и в Павлодарской области с 13 до 15 человек.

Число погибших в результате несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросло в Актюбинской (с 4 до 7 человек), Жамбылской (с 2 до 4 человек), Кызылординской (с 3 до 6 человек), Западно-Казахстанской (с 2 до 3 человек) областях.