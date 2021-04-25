РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:34, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    Уровень производственного травматизма снизился в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По данным Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, в первом квартале 2021 года в Казахстане на 9,1% снизился уровень производственного травматизма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Так, с января по март 2021 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 310 человек, а за аналогичный период прошлого года – число пострадавших составило 341 человек,

    При этом на четверть сократилось количество погибших в результате происшествий: в текущем году – 38 человек, а в первом квартале 2020-го – 51 человек.

    Высокий уровень производственного травматизма сохраняется в Карагандинской (пострадали 65 человек), Восточно-Казахстанской (34 человека), Актюбинской (29 человек), Кызылординской (22 человека), Костанайской (21 человек), Туркестанской (18 человек), Западно-Казахстанской (17 человек) областях.

    В ряде регионов за первый квартал выросло число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: в Актюбинской области с 25 до 29 человек, в Атырауской области с 6 до 10 человек, в Кызылординской области с 14 до 22 человек и в Павлодарской области с 13 до 15 человек.

    Число погибших в результате несчастных случаев по сравнению с аналогичным периодом 2020 года возросло в Актюбинской (с 4 до 7 человек), Жамбылской (с 2 до 4 человек), Кызылординской (с 3 до 6 человек), Западно-Казахстанской (с 2 до 3 человек) областях.


    Теги:
    Минтруда РК Регионы Казахстана Другие государственные органы Общество Безопасность
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!