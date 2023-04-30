Уровень производственного травматизма снизился в Казахстане на 6,5%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планомерно ведется работа по снижению производственного травматизма. В результате принятых мер за последние 5 лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 6,5%, количество погибших – на 8,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

По информации ведомства, в Казахстане ежегодно на предприятиях допускается свыше 1500 несчастных случаев, из которых около 200 со смертельным исходом.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 16,2%, строительной отрасли – 15%.

Во вредных и опасных условиях труда занято более 386 тысяч работников. В условиях повышенного уровня шума и вибрации трудится почти каждый второй (46,8%), под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны – каждый третий (33,2%) и неблагоприятного температурного режима – каждый шестой (16,7%). Тяжелым физическим трудом заняты 102,7 тысяч человек (6,1%).

В 2022 году 680 тысяч работников получили различные компенсации за работу во вредных условиях труда. На эти цели работодателями было выделено 207,6 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2021 году.

Для дальнейшего обеспечения здоровых и безопасных условий труда Министерством труда и социальной защиты населения РК (далее – МТСЗН) принимается комплекс мер.

По итогам 2022 года за нарушения в области безопасности и охраны труда освобождены от занимаемой должности 119 должностных лиц. В правоохранительные органы направлено 1094 материала по несчастным случаям, по которым возбуждено 192 уголовных дела. С целью оценки фактического состояния условий труда на рабочих местах проведена аттестация 7061 производственного объекта.

В целях профилактики и недопущения нарушений 3211 предприятий страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

С 2019 года активно ведется работа по продвижению Концепции «Нулевого травматизма – Vision Zero». На сегодняшний день к ней присоединились 425 предприятий.

Реализуется План действий по обеспечению безопасного труда до 2025 года, который предусматривает: совершенствование механизмов предупреждения производственного травматизма; совершенствование механизма обязательного страхования от несчастных случаев на производстве; внедрение риск-ориентированного механизма предоставления гарантий работникам, занятым на работах с вредными условиями труда. В результате реализации этих мероприятий к 2025 году ожидается: снижение коэффициента частоты несчастных случаев до 0,20 на 1000 работающих; сокращение удельного веса работников, занятых во вредных условиях труда до 20%.