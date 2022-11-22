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Уровень производственного травматизма снизился на 7,2% в ВКО

22 Ноября 2022, 19:19
Уровень производственного травматизма снизился на 7,2% в ВКО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель управления государственной инспекции труда ВКО Бакытбек Кизатов сообщил о том, что на рабочих местах области действует план для снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда до 2025 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РСК.

«В рамках плана на сегодняшний день 25 предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма «VisionZero», на трех предприятиях области внедрили проект «Народный контроль», 90 предприятий провели аттестацию по условиям труда, три предприятия внедрили вертикальную модель контроля от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда в рамках договорных отношений, действует 1 тыс. 298 производственных советов по безопасности и охране труда»,- сказал Бакытбек Кизатов.

Также, по его словам, уровень производственного травматизма по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился на 7,2 %.

«По итогам 2021 года более 76 тысяч работников получают компенсации. На эти цели работодателями затрачено 23 млн 254,6 тыс. тенге, что на 11 % больше, чем в 2020 году. Доля заключенных договоров страхования работника от несчастных случаев составляет 41%. Работа в данном направлении продолжается»,- заявил спикер.


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