Уровень преступности в Алматы снизился на 38%: в городе установят еще 360 постов «Сергек»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Автоматические системы видеоконтроля правонарушений дают первые положительные результаты. Об этом аким Алматы Бакытжан Сагинтаев написал на своей официальной странице в Instagram, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С Нового года в городе заработали 400 постов аппаратно-программного комплекса «Сергек», которыми за первые 22 дня зафиксировано более 4,5 тысячи нарушений правил дорожного движения. Одним из результатов является снижение количества ДТП за эти дни на 11,6%.

В целом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, преступность снизилась на 38%. Работа по обеспечению общественной безопасности продолжится, в том числе с более широким применением систем видеомониторинга на дорогах и в местах массового скопления горожан.

«В текущем году планируем установить дополнительно более 360 постов «Сергек». С каждым годом доля автоматических видеосистем наблюдения за нарушениями правопорядка будет расти», - сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Напомним, обеспечению общественной безопасности Бакытжан Сагинтаев уделяет особое внимание с первых дней в качестве акима Алматы. 5 июля 2019 года он провел совещание с руководством департамента полиции города и общественниками по этому вопросу. Полиции было поручено пересмотреть работу участковых и патрульных и пересмотреть маршруты патрулирования с акцентом на дворы. Также действенным инструментом предупреждения преступности являются автоматические системы видеонаблюдения.

Осенью прошлого года во всех районах были определены наиболее криминогенные участки, где было установлено 23 мобильных пункта полиции. В них обратились 2424 человека, в результате было инициировано 300 административных дел, по 956 обращениям приняты незамедлительные меры реагирования. 1167 обратившихся получили юридическую помощь.

Вместе с тем во всех районах определены 32 сложных участка, где увеличено количество пеших нарядов. В районные управления полиции доставлены свыше 22 600 человек.

В текущем году продолжится работа по освещению всех улиц и дворов города, что также должно благоприятно сказаться на обеспечении общественной безопасности горожан.



