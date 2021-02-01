Уровень преступности снизился в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области по итогам минувшего года наблюдается положительная динамика по снижению общей регистрации уголовных правонарушений. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник департамента полиции региона генерал-майор Арманбек Баймурзин, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

В департаменте полиции Акмолинской области состоялось оперативное совещание по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 год с соблюдением всех санитарных норм. В мероприятии приняли участие аким региона Ермек Маржикпаев, прокурор Акмолинской области старший советник юстиции Айдос Майлыбаев, заместители начальника департамента, руководители управлений и отделов полиции.

Начальник департамента генерал-майор Арманбек Баймурзин довел до руководителей всех подразделений поручения Президента и министра внутренних дел, которые были озвучены на заседании коллегии МВД. По словам главного полицейского региона, несмотря на то, что 2020 год был тяжелым и очень ответственным для полиции, наблюдается положительная динамика по снижению общей регистрации уголовных правонарушений.

«В условиях пандемии сотрудникам полиции пришлось нести круглосуточную службу в сложных погодных условиях, организовывать безопасность граждан в период чрезвычайного положения, обеспечивать общественный порядок. В результате реализации комплекса мер удалось обеспечить контроль над оперативной обстановкой. Регистрация преступлений снижена почти на 36%, наполовину снижена регистрация разбоев, хулиганств, краж, вымогательств, а грабежей - более чем на 30%. Отмечается уменьшение количества уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, снизилась подростковая и «уличная» преступность, сократилось количество преступлений, совершенных в общественных местах», - отметили в ведомстве.

Улучшена также раскрываемость особо тяжких видов преступлений, в том числе и убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж скота и хулиганств.

«Высокую эффективность в профилактике правонарушений показали установленные на оживленных участках восемь стационарных постов полиции. Достигнуто снижение удельного веса краж чужого имущества - задержаны пять преступных групп, специализировавшихся на кражах скота на территории Целиноградского, Егиндыкольского и Жаксынского районов, по которым доказано 37 эпизодов», - отметили в ведомстве.

В 2020 году выявлено 236 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ликвидировано два канала поставки гашиша общим весом более 15 кг и пресечена деятельность преступной группы за незаконный сбыт синтетических наркотических средств.

Как добавили в полиции, немаловажным остается вопрос материально-технического оснащения службы участковых инспекторов полиции. При поддержке местных исполнительных органов создаются все условия для эффективного выполнения участковыми возложенных обязанностей. В 2020 году открыто два новых участковых пункта полиции в Кокшетау, отремонтировано 39 опорных пунктов в девяти районах.

«С помощью 10 стационарных комплексов «Автоураган» за четыре месяца выявлено свыше 44 тысяч нарушений ПДД, задержано 104 автомашины с подложными государственными номерами, из них 42 водворены на спецстоянку, установлено 8 автомашин, на которых перемещались лица, подозреваемые в совершении преступлений», - добавили в ведомстве.

В завершение А. Баймурзин подчеркнул, что будут приняты все необходимые меры по устранению имеющихся недостатков и реализации установок Главы государства и Правительства в сфере борьбы с преступностью и по обеспечению правопорядка на территории области.

В торжественной части мероприятия в честь 95-летия ФСО «Динамо» РК по Акмолинской области Правами министра внутренних дел РК генерал-лейтенанта полиции Ерлана Тургумбаева акиму Акмолинской области Ермеку Маржикпаеву была вручена медаль. Благодарственными письмами главы региона были поощрены наиболее отличившиеся сотрудники полиции, добившиеся высоких показателей в оперативно-служебной деятельности и раскрытии преступлений.