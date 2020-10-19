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Уровень поддержки Nur Otan составляет 76,8%

Редактор:  
Гульмира Байзакова
19 Октября 2020, 13:35
Уровень поддержки Nur Otan составляет 76,8%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно результатам октябрьского опроса Института общественной политики, уровень поддержки партии составляет 76,8%. Кроме того, 70,7% считают, что у партии нет конкурентов на политическом поле, а 69,2% респондентов дальнейшее развитие страны связывают только с партией «Nur Otan». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Socioexpert.

Высокий уровень поддержки партии, это результат усиления работы по поддержке населения в период пандемии, укрепления онлайн-каналов обратной связи и общественных приемных, целенаправленной работы по контролю за исполнением поручений Елбасы и Главы государства.

Также увеличению рейтингов партии способствовало проведение праймериз. В праймериз проголосовали 84,2% партийцев, зарегистрированы более 10 тысяч кандидатов, более 55% из них прошли в списки маслихатов городов и районов. 65,3% казахстанцев слышали о партийных выборах, из них 62% – считают праймериз «хорошей практикой».

Впервые партия разработала 216 региональных предвыборных программ с конкретными мерами, которые обсуждались с населением в ходе праймериз.

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